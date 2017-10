Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmaras na Baixa de Coimbra são ilegais

Videovigilância ilegal durante 4 anos.

Por Mário Freire | 08:21

O sistema de videovigilância da Baixa de Coimbra, implementado em 2010, terá funcionado de forma ilegal entre 2013 e 2016, considera a Comissão Nacional de Proteção Dados (CNPD), que vai abrir um processo de contraordenação contra a atuação da PSP.



A ilegalidade foi detetada há duas semanas quando a CNPD analisava o pedido da PSP de Coimbra – responsável pela monitorização das câmaras de videovigilância - para a renovação da licença de utilização, que expirou em fevereiro de 2012. Segundo a CNPD, na documentação enviada pela Polícia é assumido que as câmaras estiveram sempre em funcionamento. Uma situação que a entidade considera "grave e omissa, com informações insuficientes sobre o sistema".



A CNPD pretende saber se existem câmaras móveis monitorizadas no centro de controlo, como é que é feita a transmissão dos dados e quais os tipos de filtros que são utilizados, nos casos em que são captadas imagens de edifícios habitados.



A CNPD sugere ao Ministério da Administração Interna e à PSP que "revejam as práticas que representam uma violação da lei". No documento lê-se ainda que o "o comportamento da PSP não pode deixar de configurar uma infração que ultrapassa a mera tutela disciplinar". A instalação de câmaras de videovigilância em espaços públicos requer uma autorização de um membro do Governo que tutela a força de segurança – neste caso, a ministra da Administração Interna –, autorização essa que tem de ser precedida de um parecer da CNPD.



O CM tentou durante o dia de ontem obter uma reação à polémica junto da PSP. Fonte oficial remete "eventuais esclarecimentos" para mais tarde.



Criminalidade caiu 42%

No primeiro ano (2010), a criminalidade na Baixa de Coimbra desceu 42% na área coberta pelo sistema de videovigilância.



Proteção de dados

No total são 17 as câmaras instaladas, que funcionaram com a supervisão da PSP, sem a renovação de licença desde 17 Fevereiro de 2012.



Sistema com parcerias

A implementação do sistema de videovigilância surgiu através de uma parceria entre várias entidades. A autarquia assumiu a sua instalação.



"Instrumento essencial"

Quando o sistema foi implementado, Rui Pereira era ministro da Administração Interna. "Valorizei muito a videovigilância. Acho que cada vez mais é um instrumento essencial para a prevenção – até de atentados terroristas – e investigação criminal", diz Rui Pereira, surpreendido com o caso de Coimbra.