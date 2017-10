Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião arde junto à Assembleia da República

Incêndio na Rua de São Bento já foi extinto. Bombeiros Sapadores de Lisboa estiveram no local.

11:22

Um camião de abastecimento ardeu por completo na manhã desta terça-feira, na Rua São Bento, junto à Asssembleia da República. O alerta foi dado por volta das 10h45.



As chamas que consumiram a viatura por completo chegararm a causar danos no prédio onde o camião abastecia mercadoria. O incêndio não causou nenhum ferido e pouco depois foi extinto.











No combate às chamas estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa, num total de 26 elementos apoiados por oito viaturas.



Em atualização