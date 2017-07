Camião carregado de móveis despistou-se em Ourique

Acidente com veículo pesado não fez feridos.

15:33

Um camião que transportava um contentor carregado de móveis despistou-se nesta manhã de domingo, cerca das 8 horas, ao quilometro 675, do IC1, perto da Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique.

O veículo pesado que circulava no sentido norte-sul, caiu numa pequena ravina e devido à violência do despiste, o contentor soltou-se e ficou tombado ao lado da viatura.

Segundo testemunhas no local, o despiste poderá ter sido provocado por "uma distração do condutor" que perdeu o controlo do camião.

O condutor, único ocupante, foi assistido no local por bombeiros de Ourique, que deslocaram para a ocorrência dois operacionais, apoiados por uma ambulância de socorro.

A GNR esteve no local e investiga o acidente.