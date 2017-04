Camião carregado de porcos despista-se na A13, em Benavente

Um camião carregado de porcos despistou-se esta quarta-feira na A13, que liga Santarém à Marateca. O acidente aconteceu junto à saída para Santo Estevão, em Benavente e deixou centenas de animais à solta.



No acidente ficou ferido, sem gravidade, o motorista do camião, que foi levado ao hospital.

Alguns animais ficaram esmagados sob o camião, que tombou na berma da saída da auto-estrada, mas a maioria sobreviveu. Dezenas de porcos e leitões escaparam para a berma da estrada e estão ainda a ser recolhidos.





Estão no local os bombeiros de Benavente e Salvaterra de Magos e a GNR.O acidente aconteceu por volta das 12h15. Elementos da empresa que fazia o transporte dos animais estão no local a tentar recolher os porcos.A saída de Santo Estevão no sentido Norte-Sul tem o trânsito condicionado, mas a A13 permanece aberta à circulação.