Camião-cisterna com fuga de gás imobilizado em estrada na Trofa

Bombeiros criaram perímetro de segurança cortando o trânsito nas duas faixas da Estrada Nacional 14.

11:32

Um camião-cisterna está imobilizado desde cerca das 09h00 na Estrada Nacional 14, na freguesia do Muro, na Trofa, depois de ter partido o eixo traseiro e se ter registado uma fuga de gás, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo os Bombeiros Voluntários da Trofa, que criaram um perímetro de segurança cortando o trânsito nas duas faixas, o camião pertence à Galp Gás, estando a caminho do local uma equipa da empresa para tentar solucionar o problema.



Não há feridos a registar.



Para além dos bombeiros, que acorreram ao local com um carro de desencarceramento e uma ambulância, estão também presentes a GNR da Trofa e a Polícia Municipal.