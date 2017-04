Camião de mercadorias arde no IP5 em Viseu

Em atualização





O que achou desta notícia?







68.8% Muito insatisfeito

68.8%



12.5%

12.5% 18.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







68.8% Muito insatisfeito

68.8%



12.5%

12.5% 18.7% Muito satisfeito pub

Um veículo pesado com reboque incendiou-se esta manhã de sexta-feira, quando circulava no IP5, junto à localidade de Boa Aldeia, em Viseu.O condutor, de 25 anos, e único ocupante da viatura, conseguiu escapar ileso ao incêndio que deflagrou no camião após este se ter despistado e embatido contra o rail de proteção da via.O acidente ocorreu no sentido Viseu - Aveiro, junto à saída para a A25. O veículo, pertencente a uma empresa de transporte de mercadorias da Guarda, seguia em direção a Guimarães.