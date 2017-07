Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião de transporte de aves despista-se contra casa em Rio Maior

Condutor teve de ser desencarcerado.

08:44

Um camião que transportava aves vivas embateu contra uma habitação, esta segunda-feira, na localidade de Alcobertas, Rio Maior.



O alerta foi dado às 06h26. O CM sabe que o condutor, que ficou com ferimentos ligeiros, teve de ser desencarcerado da viatura.



No interior da habitação encontrava-se uma pessoa, no entanto, esta não sofreu quaisquer tipos de ferimentos.



No local encontram-se 12 elementos dos bombeiros, apoiados por cinco viaturas.



O despiste levou ao corte da Estrada Municipal 566 para a remoção do veículo pesado.