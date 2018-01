Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião despista-se contra casa e provoca fuga de gás

Acidente que envolveu um automóvel em Loures fez um ferido.

Um camião que se envolveu num acidente de viação despistou-se contra uma casa e provocou uma fuga de gás. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, em Loures, por volta das 18h20.



Segundo o que o CM apurou, o pesado, que circulava sem carga, colidiu com um veículo ligeiro em Sete Casas, Loures. Dessa colisão resultou ferido o condutor do camião



O pesado foi depois embater numa casa da referida rua, tendo destruído a zona onde estavam instalados os contadores do gás. Houve uma fuga do combustível, mas os bombeiros terão conseguido evitar a ignição.



