Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião despista-se contra portagens da A16, em Algueirão

Pesado danificou a estrutura mas não há registo de feridos.

13.07.17

Um camião despistou-se e colidiu com as portagens da A16, em Algueirão, Sintra, danificando a estrutura, apurou o CM-



O acidente deu-se perto das 12h00 desta quinta-feira e não há registo de feridos.



Apesar do aparato, o trânsito fluiu com normalidade.