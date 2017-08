Camião destrói casa de família

Casal acordou de manhã com pesado a embater na habitação.

Por Francisco Gomes | 08:29

"Acordei com um grande susto e a gritar. Não sabia o que era, até pensava que fosse um tremor de terra", contou ao CM Manuel Ricardo, morador na casa em Ribeira de Cima, Alcobertas, Rio Maior, que ontem de manhã ficou destruída com o embate de um camião que transportava frangos e que aparentemente ficou sem travões numa descida inclinada na estrada municipal 566.



Apesar dos enormes danos materiais, os ocupantes da viatura sofreram apenas ferimentos ligeiros, enquanto que o casal que morava na habitação, de 58 e 60 anos, escapou ileso.

O despiste verificou-se às 06h25. O condutor, de 25 anos, "quando percebeu que, por alguma anomalia mecânica, tinha ficado sem sistema de travagem, saltou do veículo em marcha numa descida bastante íngreme", relatou Luís Coelho, segundo comandante dos bombeiros de Rio Maior.



O ajudante do motorista, de 29 anos, que ia a seu lado, não saiu a tempo e "ficou encarcerado dentro da viatura, num espaço de muito difícil acesso, em que as operações de remoção foram bastante complexas". Os feridos, depois de assistidos pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém, acabaram por ser transportados ao hospital de Santarém.



A casa sofreu "grandes danos estruturais", pelo que ficou inabitável. Os moradores vão ser acolhidos por familiares. A Proteção Civil municipal de Rio Maior acompanha a situação do casal que ficou desalojado, mas para já foram viver provisoriamente para casa de familiares.