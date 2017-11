Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião do lixo mata idosa em Lisboa

Apesar da prontidão de INEM e dos bombeiros, o óbito foi declarado no local.

Por J.T. | 09:45

Uma idosa, com cerca de 80 anos, morreu ontem à tarde após ter sido atropelada em Lisboa por um camião do lixo.



O acidente mortal teve lugar no cruzamento entre a alameda Dom Afonso Henriques e a avenida Almirante Reis, pelas 15h30.



Apesar da prontidão de INEM e dos bombeiros, o óbito foi declarado no local.



A PSP investiga.