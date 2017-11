Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião em fuga abalroa 4 carros

Percorreu trinta quilómetros de forma alucinante no IC 8.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 08:12

O motorista de um camião de brita, que estava vazio, foi detido pela GNR por condução perigosa depois de uma viagem de trinta quilómetros no IC 8 em que chocou de frente contra um carro e abalroou outros três, entre Pombal e Ansião. Ainda colidiu várias vezes com o separador lateral da via e fez inversão de marcha numa zona de traço contínuo.



A viagem alucinante deste motorista de 30 anos, brasileiro, residente em Pombal, começou ao km 43 do IC 8, quando saiu da via e chocou de frente com um carro, imobilizando o camião em cima do rail de proteção, pelas 11h00 de segunda-feira. À chegada da equipa de socorro dos Bombeiros Voluntários de Pombal, o motorista pôs o camião em marcha, abalroando dois carros e seguindo em direção a Ansião.



Receando que o motorista do pesado tivesse algum problema de saúde, os bombeiros acompanharam o camião, na ambulância, até ser intercetado pela GNR.



"A equipa passou para a frente do camião para alertarem, com sirenes e sinais luminosos, os outros ocupantes da via, de maneira a que não houvesse outro acidente", contou ontem ao CM Paulo Albano, comandante dos Bombeiros de Pombal.



Durante uma viagem alucinante de 30 quilómetros, o motorista colidiu com mais um carro e contra o rail de proteção, invertendo a marcha no posto de combustíveis, após pisar o traço contínuo. Viria a ser intercetado no Casal da Lagoa e detido pela GNR. Foi avaliado pelos bombeiros e não aparentava ter qualquer problema.