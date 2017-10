Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião sem travões em descida acentuada

Motorista ficou sem controlo do veículo pesado mas conseguiu evitar embate com casas.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 30.09.17

Um camião de transporte de materiais de construção ficou sem travões e despistou-se, ontem de manhã, no meio de uma descida acentuada no concelho de Albufeira. O motorista do veículo pesado ainda conseguiu evitar o embate frontal com habitações mas sofreu ferimentos graves.



O despiste aparatoso ocorreu por volta das 08h30 na zona de Patroves, entre o Pateo e Vale de Parra. O condutor, ao que o CM conseguiu apurar, perdeu o controlo do veículo de transporte de mercadoria, depois de ficar sem travões, mas ainda conseguiu evitar o embate frontal com habitações, invadindo um terreno agrícola que estava vedado. O camião ficou imobilizado numa pequena ribanceira após embater numa árvore.



O motorista, com cerca de 30 anos, ficou preso dentro do veículo pesado e sofreu ferimentos graves. A operação de desencarceramento, segundo explicou ao CM Francisco Abreu, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, "foi complexa e demorou cerca de 30 minutos".



A vítima foi transportada para o hospital de Faro. Um segundo tripulante do camião, com 24 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.



A GNR de Albufeira tomou conta da ocorrência.