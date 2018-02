Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião tomba no IC1 em Silves

Veículo pesado despistou-se e deixou o condutor ferido com gravidade.

19:59

Um camião tombou ao final da tarde desta sexta-feira no IC1, na sequência de um despiste que aconteceu na zona de São Marcos da Serra, no concelho de Silves. O condutor ficou ferido com gravidade e foi transportado de emergência para o Hospital de Faro avança ao CM o CDOS de Faro.



O veículo pesado ficou tombado na via e obrigou ao corte da circulação no local, para se retirar a viatura e a carga que transportava. A circulação esteve muito condicionada durante toda a tarde de sexta-feira, mas, por volta das 19h30, o trânsito foi normalizado.



(Em atualização)