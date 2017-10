Camião tomba sobre carro em Coimbra

O condutor do camião é o único ferido, apresentando apenas ferimentos ligeiros.

03.10.17

O acesso à Ponte Rainha Santa Isabel, em Coimbra, encontra-se cortado ao trânsito na zona da Boavista devido a um acidente com um camião, que tombou a carga de madeira que transportava, disse à agência Lusa fonte da PSP.



Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma colisão entre um ligeiro e um pesado de mercadorias no acesso à ponte através da circular externa da Quinta da Portela, na zona da Boavista, no sentido norte-sul.



O acidente ocorreu cerca das 14h30.



Fonte da PSP de Coimbra adiantou ainda que o condutor do camião ficou ferido.



Os trabalhos de remoção da madeira espalhada na via vão ser demorados, de acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.