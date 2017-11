Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caminho da Costa duplica peregrinos em Esposende

Em dez meses já dormiram no albergue das Marinhas 6300 peregrinos a caminho de Santiago.

Por Liliana Rodrigues | 06:00

Até outubro, 6300 peregrinos a Santiago já dormiram no Albergue de São Miguel de Marinhas, em Esposende. São mais três mil estadias do que no ano passado.



Um recorde que se junta ao número de peregrinos que passa por Esposende utilizando o Caminho da Costa rumo a Santiago de Compostela - um número relevante para o turismo local: este ano já passaram pelo Centro de Informação Turística 47 mil caminhantes.



A importância do Caminho Português da Costa está a aumentar. Em 2016 representava 1% do total de peregrinos que afluíram a Santiago e este ano já tem um peso de 4%.



Reconhecendo a importância deste setor turístico, a autarquia esteve na Fairway - Fórum do Caminho de Santiago destinado a profissionais, instituições e interessados nas peregrinações ao templo de Santiago de Compostela - a promover a oferta local e o Caminho Português da Costa, que conta com 141 quilómetros, desde o Porto até Valença, e permite o contacto entre a terra e o mar.



Neste projeto estão envolvidos dez municípios que destacam a vertente patrimonial e histórica de cada urbe, procurando criar uma identidade, sob o lema, ‘Cada passo, um sentido’.



"Neste projeto, devemos destacar todo o trabalho de cooperação que foi desenvolvido pelos dez municípios envolvidos. O objetivo é promover esta rota do Caminho de Santiago, valorizando a Cultura e a História locais", sublinha Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende, após destacar a aposta na modernização da sinalética em todo o percurso, a melhoria dos percursos e o reforço da informação disponibilizada.