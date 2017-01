Camionista assassinado com três tiros em quinta

CM Georgina que, às 03h30 viu o camião na rua e encontrou o corpo. José Augusto foi emboscado e executado.



Foi também por volta dessa hora que, ao telemóvel, disse à companheira que estava a ir para casa. "Estranhei a demora, mas chamava e não atendia", diz aoGeorgina que, às 03h30 viu o camião na rua e encontrou o corpo. José Augusto foi emboscado e executado.

Foi a companheira de José Lopes Augusto, 54 anos, quem encontrou o corpo da vítima, pelas 03h30 de sábado. Estava deitado de barriga para baixo e coberto de sangue, a meia dúzia de metros do camião que tinha a porta aberta - foi atingido com três tiros de caçadeira, mas conseguiu conduzir mais de 100 metros.O autor do crime é um vizinho com quem tinha desavenças, que se suicidou na Baixa de Coimbra com uma pistola 7,65mm, uma hora depois. O crime foi cometido num quadro de toxicodependência. O agressor, com problemas psicológicos, estava descompensado .O homicídio ocorreu em Granja de Semide, Miranda do Corvo, onde toda a gente conhecia a vítima por ‘Zé Padeiro’. "Esteve sexta-feira à noite na churrasqueira da aldeia com um grupo de amigos até às 23h30", diz João Lourenço, funcionário do estabelecimento.