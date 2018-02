Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camionista despista-se e morre em Espanha

Carlos Lourenço Queirós, de Coselhas, Coimbra, perdeu o controlo da viatura pesada.

Por T.V.P. e M.F. | 09:51

Um camionista português de 58 anos, que circulava em Espanha na A2, entre Saragoça a Madrid, sofreu um despiste e morreu. Carlos Lourenço Queirós, de Coselhas, Coimbra, perdeu o controlo da viatura pesada pelas 14h00 de quinta-feira.



As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades espanholas. A imprensa local dá conta que o camião invadiu a via contrária e atravessou-a por completo, acabando por capotar junto ao rail de proteção lateral.



Quando os bombeiros chegaram já nada havia a fazer. O óbito foi declarado no local.



A empresa de transportes internacionais Dias & Filhos endereçou os sentimentos aos familiares e amigos de ‘Ti Carlos’, como era apelidado pelos colegas, através da página da rede social Facebook.