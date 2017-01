Camionista mata colega à pancada

No meio das agressões, um homem acabou no chão. Quando a polícia chegou, estava inanimado, acabando por ser assistido pelas equipas médicas e transportado em estado grave para uma unidade hospitalar.No local, a polícia não encontrou qualquer arma. A vítima de espancamento acabou por morrer na manhã de segunda-feira.Poucas horas depois, o português foi detido. Vai ser ouvido por um juiz, para que lhe seja aplicada a medida de coação.As causas do crime estão a investigadas pela esquadra de Cerdanyola del Vallès.