Ataque de abelhas mata camionista

"Foi atacado por muitas abelhas. Só falta perceber é o motivo", adianta o agricultor, também ele habituado a tratar de colmeias. A vítima terá entrado em paragem cardiorrespiratória e terá morrido por asfixia após ter sido picado na zona da garganta. O pai pediu socorro e alertou as autoridades. Ao local ainda se deslocou uma equipa médica do INEM que procedeu a manobras de reanimação, trabalhos que se revelaram infrutíferos. Os médicos acabaram por atestar o óbito no local.O corpo do homem foi transportado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal do hospital de Viseu, onde ontem foi autopsiado. A GNR foi chamada ao local e investiga o que esteve na origem do ataque dos insetos. Um enigma também para a família. "Ele tinha as colmeias há 4 anos, por isso já contava com alguma experiência. É uma tragédia sem explicação", adiantou José Nunes, que nada pôde fazer para salvar o filho.