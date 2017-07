Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeão condenado por agressão

José Bizarro leva pena suspensa por violência doméstica.

Por Ágata Rodrigues | 10:31

"Aquilo que fez à sua ex-mulher foi uma humilhação. Até podia suspeitar que ela o traía, mas nada justifica estes comportamentos de controlo excessivo que são, sem dúvida, maus tratos psíquicos". Estas foram as palavras do coletivo de juízes do Tribunal de Vila Nova de Gaia, que condenou, ontem, José Bizarro, campeão mundial de Riade de Sub-20, a dois anos e quatro meses de pena suspensa.



Foi sentenciado por um crime de violência doméstica contra a sua ex-mulher. Terá ainda de pagar uma indemnização de 2500 euros e de frequentar um programa social sobre agressões e violência doméstica.



Ficou provado em tribunal que, desde o final de 2013, José Bizarro perseguia e vigiava permanentemente a ex-companheira. Terá colocado um GPS no seu carro, de forma a saber sempre onde aquela estava. Era tudo vigiado no computador. Chegou a difamá-la e a agredi-la. O pedido de divórcio fez com que o arguido começasse a agir desta forma.



"Acredito que o divórcio possa ser uma situação extrema, mas, por isso, vai frequentar um programa para saber lidar com essas situações", disse a juíza.



PORMENORES

Filho testemunhou

O filho do ex-casal foi uma das testemunhas que falou em tribunal. "Foi muito duro ter que falar com o seu filho, que o queria proteger, mas assistiu a um ato de violência", disse a juíza ao arguido, ontem de manhã, na leitura do acórdão.



Arguido em silêncio

José Bizarro nunca quis contar ao tribunal o que se passou. No decorrer do julgamento, foi-lhe dada a oportunidade de contar a sua versão dos factos, mas o arguido sempre remeteu qualquer esclarecimento para a sua advogada.