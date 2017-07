Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeão de Riade condenado por violência doméstica

Bizarro, antigo guarda-redes da seleção de sub -20 com pena de 2 anos e quatro meses.

13.07.17

José Bizarro, o antigo guarda redes da Seleção portuguesa de Sub-20 que foi campeã do mundo de futebol em Riade, em 1989, foi esta quinta-feira condenado por violência doméstica. O tribunal de Vila Nova de Gaia aplicou-lhe uma pena, suspensa, de dois anos e quatro meses de prisão.



Em causa está um processo movido pela ex-mulher do jogador, que se queixou de agressões, perseguições e vigilância permanente de que seria alvo por parte do atual treinador de futebol.



(Em Atualização).