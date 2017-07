Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeão preso a jogar golfe

Galês era procurado por fraude de cerca de 22 milhões de euros.

Por João Mira Godinho | 09:32

Foi em pleno campo de golfe que Duncan Evans foi detido pela Polícia Judiciária. O galês, 58 anos, a viver na luxuosa Quinta do Lago, no Algarve, era procurado por crimes de fraude e branqueamento de capitais, num montante superior a 20 milhões de euros.



Evans, antigo campeão de golfe, foi alvo de mandado de captura internacional depois de, em junho de 2016, ter perdido o recurso a uma sentença para indemnizar o estado britânico em 19,6 milhões de libras (cerca de 22 milhões de euros).



A fraude passava por importar produtos isentos de IVA para o Reino Unido e, depois, reclamar ao estado britânico a devolução desse imposto, que nunca tinha sido pago.



Duncan Evans ficou detido a aguardar o processo de extradição para o Reino Unido.



Eleito personalidade desportiva do ano

Em 1980, após ganhar o campeonato amador de golfe britânico, Evans foi eleito personalidade desportiva do ano pela BBC do País de Gales.



As fraudes vieram depois. Em 2003 é condenado pelo crime a 3 anos de prisão e, em 2009, a nova pena, de 4 anos.