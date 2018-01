Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canals sabia tudo sobre contas de Rosalina Ribeiro

Herdeiro de vítima assassinada no Brasil, em 2009, fez revelação no julgamento de Duarte Lima.

09:06

Armando Carvalho, afilhado de Rosalina Ribeiro, assassinada no Brasil em 2009, revelou no julgamento de Duarte Lima que a madrinha lhe disse que se algo lhe acontecesse o gestor de fortunas Michel Canals e um funcionário do BCP de Colares "sabiam tudo" sobre as contas bancárias.



O herdeiro de Rosalina Ribeiro nos bens que esta possuía no Brasil falava como testemunha no julgamento em que Duarte Lima está acusado do crime de abuso de confiança, por se ter apropriado indevidamente de cinco milhões de euros que pertenceriam a Rosalina Ribeiro, de cujo homicídio está acusado no Brasil.



Canals será inquirido na próxima audiência, dia 24 de janeiro.