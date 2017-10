Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câncio apaga rasto da fortuna de Sócrates

Antigo primeiro-ministro insistiu com a namorada para que estadia em hotel fosse paga em dinheiro.

Por Débora Carvalho | 01:30

A 30 de abril de 2014, José Sócrates combinou um fim de semana prolongado com Fernanda Câncio em Estremoz. O antigo primeiro-ministro não queria ser identificado nem deixar rasto do dinheiro e insistiu para que Câncio fizesse reserva no hotel, com uma condição: pagar em notas.



A jornalista alertou para a necessidade de um cartão de crédito. Mas, depois de feita a reserva, Câncio confirmou que o pagamento era lá. "A proprietária é simpática", frisou. Na conversa escutada pelo Ministério Público, Fernanda manifestou alguma preocupação ao admitir que deveria ser "tudo sem IVA", ou seja, sem fatura, pois não queria que José Sócrates "tivesse problemas com isso". Câncio fez várias viagens com José Sócrates pagas por Carlos Santos Silva. O Ministério Público considerou que as conversas sobre a compra de casas em Lisboa e no Algarve são relevantes. A mulher de Santos Silva, Inês do Rosário, chegou a confessar à jornalista que o dinheiro não era do marido, mas de José Sócrates.



Férias de 18 mil euros em Formentera

José Sócrates e Fernanda Câncio namoraram durante vários anos, estiveram uns anos separados e voltaram a namorar, por pouco tempo, em 2014, altura em que viajaram para Formentera, nas ilhas Baleares, Espanha. O antigo primeiro-ministro gostava de aproveitar as férias em grande e foi precisamente o que fez em julho na companhia da namorada. Os dois alugaram uma vivenda e por aí permaneceram durante 11 dias. As férias, no valor de 18 mil euros, foram pagas pelo amigo Carlos Santos Silva, o alegado testa de ferro do antigo governante. O empresário da Covilhã e a mulher, Inês do Rosário, também fizeram a viagem mas só metade da estadia.



Já no verão de 2012, José Sócrates tinha passado férias em Creta, na Grécia. A viagem foi recheada de luxos. Sócrates e Fernanda Câncio ficaram alojados no Hotel Saint Nicolas Bay.



Fernanda Câncio foi ouvida como testemunha no processo Marquês. Em causa estão as viagens que fez com Sócrates: Veneza e uma luxuosa estância de esqui, na passagem de ano 2008/2009, Menorca, em 2009, e Formentera, bem como a procura de casas para o casal em Lisboa e em Tavira.



A jornalista nega o conhecimento da circulação do dinheiro. "Nunca assisti a gastos que me parecessem ir além das possibilidades de alguém com acesso a um confortável pecúlio familiar e um bom ordenado", afirmou à ‘Visão’.



Câncio foi comprar carro de luxo a Leiria

Fernanda Câncio também foi a Leiria adquirir em leasing um carro de luxo. A referência está no processo e a frase dos magistrados à funcionária da empresa do Grupo Lena é direta: "Temos conhecimento que haveria algumas viaturas que seriam utilizadas por António Pinto de Sousa, por Fava ou Fernanda Câncio", disseram. A funcionária disse que não sabia.



Jornalista pede computador e jipe a José Sócrates

As escutas revelam que, em 2014, a jornalista pediu que Sócrates lhe oferecesse um computador, que custava 1349 euros. Noutra altura, Fernanda Câncio recomendou que o antigo primeiro-ministro comprasse um jipe pequeno. A ideia era "oferecê-lo e ensiná-la a guiar". Em junho de 2014, depois de um fim de semana no Algarve, na Vila Mimosa Cachopo, com Fernanda, Sócrates decide que quer comprar a propriedade, à venda por 1,2 milhões de euros. Sócrates e o amigo Santos Silva chegam a fazer uma oferta no valor de 900 mil euros.



85 mil euros para Menorca e Itália

José Sócrates e Fernanda Câncio desfrutaram de uns dias de descanso na ilha de Menorca, no verão de 2009. As despesas da viagem não foram pagas através da conta do antigo primeiro-ministro na CGD. Mais uma vez, os encargos com a deslocação e estadia foram suportados por Carlos Santos Silva. Ainda nesse ano, José Sócrates celebra a passagem de ano em Veneza. Segundo a acusação, as viagens realizadas nos anos de 2008 e de 2009, a Menorca e a Itália, tiveram um custo total de cerca de 85 mil euros.



Cuidado com as conversas

A acusação descreve como Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, e a ex-namorada Fernanda Câncio alertaram Sócrates para este ter cuidado nas conversas mantidas ao telefone. Em causa estavam suspeitas de que uma investigação contra o antigo primeiro-ministro pudesse estar em curso.



Férias em Porto Santo

Adelaide Monteiro revela num telefonema com o filho que não tinha dinheiro, mas que queria passar 15 dias de férias em Porto Santo, na Madeira. A mãe de Sócrates chegou a dizer que "estava à rasca". José Sócrates tratou logo de ligar a Carlos Santos Silva para que aquele arranjasse o dinheiro.