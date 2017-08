Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Candidaturas à Câmara do Porto entregam listas oficiais

Rui Moreira volta a candidatar-se ao cargo com 23 mil assinaturas.

Por Ágata Rodrigues | 08:21

Cinco candidaturas à Câmara do Porto foram já formalizadas, até ao momento. Só o PS, que tem como candidato Manuel Pizarro, não o fez ainda - apresenta a lista amanhã, no passeio das Virtudes. Rui Moreira, o atual presidente da autarquia, entregou esta quinta-feira 23 mil assinaturas, no Palácio da Justiça, para garantir a recandidatura independente, um dia depois de a equipa ‘Porto Autêntico’ (PSD/PPM) ter formalizado o avanço de Álvaro Almeida. Ilda Figueiredo (CDU) e João Teixeira Lopes (BE) também já entregaram as suas listas, maioritariamente compostas por mulheres. O PAN candidata-se pela primeira vez e quer eleger dois deputados.



"Em menos de um mês, conseguimos um número de assinaturas acima do requerido. Vamos manter objetivos como as boas contas da cidade, manter a cultura e coesão social, entre outros, e acrescentar o tema da sustentabilidade", explicou Rui Moreira - que venceu a eleição de 2013 sem maioria absoluta e fez um acordo com o PS.



Álvaro Almeida refere que, na sua lista, "todos os candidatos são do Porto" e têm como meta "trabalhar para que o Porto seja autêntico e para que todos possam viver com qualidade". Já Manuel Pizarro garante que o objetivo é "assumir a continuidade das prioridades defendidas em 2013 e executadas neste mandato: coesão social, desenvolvimento económico e cultural, e o acesso à habitação".



Teixeira Lopes entregou ontem a lista e assegura que nunca se coligará a Rui Moreira. Pediu ainda ao candidato do PS que clarifique se admite coligar-se com Rui Moreira após as eleições. Ilda Figueiredo destaca "nomes com provas dadas em diversas áreas profissionais".