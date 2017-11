Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caneca com esqueleto de Maddie McCann no eBay

Artigo esteve à venda com a frase: "se viu esta menina, enterre-a".

Por M.C. | 09:50

Uma caneca com dois desenhos de Maddie McCann, um exibindo a menina com 3 anos, e o outro um esqueleto da mesma criança, foi retirado de venda no site eBay.



O artigo esteve à venda com a descrição ‘caneca com piada ofensiva’, e com a frase: "se viu esta menina, enterre-a".



A menina inglesa desapareceu em 2007 na praia da Luz, no Algarve.