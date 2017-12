Cão abandonado em varanda morre enforcado a tentar fugir

Animal ficou pendurado pela trela em prédio em Braga.

Um cão, que terá sido deixado na varanda de um prédio na Rua de São Martinho, em Real, Braga, tentou fugir e, como estava preso com uma trela e uma corrente, acabou por morrer enforcado, ficando o cadáver pendurado por cima da entrada do edifício.

Segundo o vilaverde.net, foram os proprietários de mu estabelecimento comercial no local que deram o alerta à PSP de Braga. O mesmo site falou com vizinhos que garantem que os donos do animal estão pouco tempo em casa por motivos profissionais e é "normal o cão ladrar e andar aos saltos na varanda". O animal teria chegado àquela casa pouco antes do Natal.

Como não foi possível aos Bombeiros Sapadores de Braga entrarem no apartamento em questão, uma vez que a PSP não conseguiu contactar os donos do cão. O cadáver do animal foi retirado ao fim de duas horas, com recurso a uma escada, e levado para incineração.

Ao vilaverde.net, a PSP afirmou que só irá abrir uma investigação caso haja queixa contra os donos do cão.