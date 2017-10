Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão abandonado morre de fome

Animal ficou quase três meses sozinho em casa até ser encontrado.

Por Tiago Griff | 06:00

Um cão foi encontrado morto, em casa, após ter sido abandonado pela dona, que deixou o apartamento onde vivia em Vila Real de Santo António. A PSP esteve no local e o caso já foi entregue ao Ministério Público (MP).



A descoberta do cão de porte médio, com o corpo já ressequido do sol, foi feita na passada terça-feira pelo proprietário do apartamento de um prédio no Bairro 28 de Junho. A dona do animal tinha sido companheira do seu filho, mas já estavam separados. Ao que o CM apurou, ela vivia sozinha com o cão no apartamento até há cerca de três meses, quando se foi embora. Para trás deixou o animal, que ficou sem comida e água passados poucos dias e acabou por morrer. A PSP foi chamada e o MP vai decidir agora se irá ser aberta uma investigação.