Cão atingido com 92 chumbos

Animal tinha também larvas no corpo e outros ferimentos.

Por A.S.M. | 01:30

Um cão que foi atingido com, pelo menos, 92 chumbos foi encontrado no meio de silvas, na terça-feira, na localidade de Vilarinho, em Vila Verde.



O animal foi levado por uma voluntária da Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde (ADAAVV) ao veterinário e encontra-se estável.



Além dos ferimentos provocados pelos chumbos, o cão tinha também larvas no corpo e outros ferimentos.



Na página da rede social Facebook, a associação partilhou a fotografia do animal e a sua história.



Pede ajuda para encontrar o dono do animal ou, caso não o consiga, quem o adote.