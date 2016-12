Cão baleado ficou cinco dias a sofrer

Joana Dionísio, da Sourepatas, apela às pessoas que tenham informações sobre o autor do disparo, que já anteriormente terá maltratado outros animais, para que façam uma denúncia: "No nosso site podem fazê-lo mesmo sob anonimato."



O cão, de raça podengo, não tem chip e foi abandonado na zona há cerca de três meses, segundo os habitantes da aldeia. Com cerca de dois anos, o animal "é muito dócil", diz Pedro Simões. Será hoje sujeito a uma cirurgia e quando estiver recuperado será encaminhado para adoção.Joana Dionísio, da Sourepatas, apela às pessoas que tenham informações sobre o autor do disparo, que já anteriormente terá maltratado outros animais, para que façam uma denúncia: "No nosso site podem fazê-lo mesmo sob anonimato."

Um cão ficou cinco dias sem assistência veterinária depois de ter sido atingido a tiro em Lousões, no concelho de Soure. Tudo aconteceu no dia 19 de dezembro, altura em que o animal, que terá sido abandonado na aldeia, apareceu ferido numa pata e a sangrar abundantemente.Ao longo de uma semana o canídeo esteve em sofrimento, sem qualquer assistência e sem ser alimentado. "Quem viu nada fez. Não há justificação possível para uma atitude destas", critica Pedro Simões, presidente da associação de defesa animal Sourepatas, que acolheu o cão depois de ter sido alertada pela Câmara de Soure. Só depois de uma semana, um habitante contactou os serviços camarários para recolherem o animal.O autor do disparo ainda não foi identificado, mas as suspeitas recaem sobre um morador. "O problema é que ninguém o quer denunciar por temer represálias", diz o responsável da associação que ontem apresentou queixa na GNR.