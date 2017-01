Cão da família ataca idosa dentro de quinta

O que achou desta notícia?







Uma idosa de 84 anos foi atacada esta quarta-feira, à hora do almoço, pelo cão da própria família, numa quinta de Palmela. A vítima sofreu ferimentos graves, em especial num braço, e teve de ser operada na unidade de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Hospital de São José, em Lisboa.O incidente teve lugar pouco depois das 13h00, numa quinta da localidade de Olhos d’Água, à beira da Estrada Nacional 379-2, que liga a Moita a Palmela. Em circunstâncias desconhecidas, a idosa acabou por ser atacada pelo cão dentro do perímetro da casa.O alerta foi dado e a mulher socorrida pela VMER e pelos bombeiros de Palmela. A investigação está a cargo da GNR.