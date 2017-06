Cão espera por dona afogada

Os bombeiros foram ativados mas o cadáver teve de ser retirado por mar, através de uma mota de água e de uma embarcação do ISN.



Os corpos de uma mulher e de um homem foram encontrados esta segunda-feira no mar, junto a praias de Lagos.O cadáver da mulher, com cerca de 50 anos, foi descoberto na praia do Porto de Mós, cerca das 07h00."Um casal encontrou a senhora a passear o cão e pouco depois já só viu o animal à espera no areal, a ladrar, e a mulher a boiar", explicou aoConceição Duarte, comandante da Capitania de Lagos.