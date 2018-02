Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão foi salvo por bombeiros

Animal foi resgatado de buraco de uma falésia junto a praia, em Albufeira.

Por Ana Palma | 09:54

Um cão que caiu num buraco de uma falésia, tendo ficado em perigo, quando passeava com a dona, esta sexta-feira de manhã, foi resgatado e salvo pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA).



Segundo o CM apurou, o salvamento ocorreu na praia do Lourenço. O animal, que caiu de uma altura de cerca de 15 metros, foi resgatado por uma equipa de salvamento em grande ângulo dos BVA.



"Apesar da altura da queda, o animal encontrava-se ileso e foi imediatamente entregue à proprietária, uma cidadã estrangeira que acompanhou as operações", explicou ao CM o adjunto do comando dos Bombeiros de Albufeira, Milton Rodrigues.



Sem a pronta intervenção dos soldados da paz, o cão, de pequeno porte, podia morrer quando a maré subisse.