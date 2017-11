Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão perigoso morde mulher em restaurante

Vítima estava na praia da Arrábida, em Setúbal.

09:14

Um cão rotweiller – uma das raças consideradas potencialmente perigosas por lei – mordeu uma mulher num braço, dentro de um restaurante de uma praia da Arrábida, Setúbal.



À chegada de uma patrulha da Polícia Marítima, o animal mostrava-se agressivo. Foi identificada a proprietária do cão bem como a vítima, tendo esta apresentado queixa.



As autoridades médico-veterinárias da Câmara de Setúbal determinaram que o cão fosse recolhido no canil municipal a fim de ser observado.