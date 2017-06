Caos na Polícia por falta de carros

Mas este é um problema que não é exclusivo da Divisão de Trânsito do Comando da PSP de Lisboa. Aliás, nos últimos dias, o CM tem denunciado situações idênticas noutras esquadras, nomeadamente nas divisões da Amadora, Sintra e de Setúbal. Segundo apurou o Correio da Manhã, uma equipa da Esquadra de Investigação Criminal de Almada foi impedida de ir a um assalto por falta de meios.

A situação é caótica na Divisão de Trânsito do Comando da PSP de Lisboa. Das 30 viaturas que compõem a frota automóvel apenas dez estão operacionais. As restantes 20 estão todas estacionadas no parque sem qualquer utilidade. Quer isto dizer que perto de 70 por cento da frota não está a funcionar.Questionado pelo Correio da Manhã, Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, referiu ter já conhecimento do caso e mostrou-se preocupado. "A situação caótica da frota automóvel da PSP é consequência da falta de investimento da instituição", referiu.Segundo o CM apurou, alguns dos carros têm pequenas avarias mas ainda assim não estão a ser aceites nas oficinas devido à falta de pagamento. Mário Andrade acusa os contratos feitos pela tutela. "O Ministério da Administração Interna deve rever urgentemente os contratos de prestação de serviços com as oficinas. As adjudicações mais baratas nunca são as mais rentáveis. Na segurança não se pode olhar para a redução de custos", lamentou Mário Andrade.