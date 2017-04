Capelas e igrejas ficam abertas durante a noite

Além dos espaços abertos à visita e à oração, o programa ‘Páscoa Doce’, que decorre durante todo o mês, inclui exposições, mostras, feiras, concertos e espetáculos, conferências e tertúlias, eventos religiosos, eventos gastronómicos, desporto, atividades infanto-juvenis, caminhadas e atividades para seniores. "Este é um programa mais vasto do que a época de Páscoa, com atividades que decorrem até 30 de abril", indicou Maria José Guerreiro na apresentação do evento, dizendo ainda que "são mais de 80 atividades para todos os gostos".

A tradição dita que o número seja ímpar e, no dia 13 de abril, vão ser 21 as igrejas e templos do centro histórico de Viana do Castelo a estar de portas abertas a visitantes até às 00h00.A iniciativa é um dos pontos altos do programa ‘Páscoa Doce’, promovido pela autarquia local, e coloca à disposição do público locais que por norma não podem ser visitados. "A Capela da Casa da Carreira, por exemplo, construída no início do século XVIII e a capela do Museu de Artes Decorativas", disse Maria José Guerreiro, vereadora da cultura. "Sem dúvida alguma que é uma atividade que de ano para ano ganha cada vez mais atratividade", acrescentou a autarca.Entre os templos abertos à noite, que são visitados "por milhares de pessoas", estão também as capelas da Conceição da Rocha e das Malheiras, a capela do Gil Eannes, no antigo navio-hospital, a Sé Catedral e a Capela das Almas. Nessa noite, durante a visita às igrejas e capelas, o Coral Polifónico de Viana do Castelo vai atuar na Igreja da Misericórdia.