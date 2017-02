Capital do Desporto será “oportunidade única”

A reabilitação do complexo desportivo da Rodovia, a requalificação do pavilhão Flávio Sá Leite, a reabilitação do Parque de Exposições de Braga e da ciclovia urbana são algumas das obras que avançam já nos próximos meses a pensar na Cidade Europeia do Desporto.



"O desporto tem um papel cada vez mais importante na sociedade bracarense, sendo inúmeros os agentes desportivos que elevam o nome de Braga ao mais alto nível, contribuindo para que sejamos conhecidos como uma ‘Cidade de Campeões’", afirma mesmo o autarca, que entende que a nomeação vai servir como "estímulo" para a "aposta na melhoria das condições para a prática desportiva, quer para atletas de alta competição, quer à população em geral".A reabilitação do complexo desportivo da Rodovia, a requalificação do pavilhão Flávio Sá Leite, a reabilitação do Parque de Exposições de Braga e da ciclovia urbana são algumas das obras que avançam já nos próximos meses a pensar na Cidade Europeia do Desporto.O título será entregue durante a gala do ACES Europa, a 15 de novembro, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Já é oficial: Braga é a próxima Cidade Europeia do Desporto, em 2018. A decisão foi anunciada ontem, em Bruxelas, e justificada com o "desenvolvimento de programas municipais de incentivo à prática desportiva junto de toda a população, bem como os seus benefícios ao nível da promoção da saúde, integração e educação".A ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), que elegeu o vencedor, apontou Braga como exemplo a seguir na promoção do desporto para todos."É uma oportunidade única para mostrar à Europa todo o dinamismo de Braga em termos desportivos", realça Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal, orgulhoso com a distinção recebida.