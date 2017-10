Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitania do Porto do Funchal resgata cinco tripulantes de barco que encalhou

Alerta foi dado às 04h17.

20:04

A Capitania do Porto do Funchal resgatou "em segurança", na madrugada de hoje, cinco tripulantes da embarcação de pesca costeira "Gabriel" que encalhou na orla costeira da Ponta do Tristão, no norte da Madeira, anunciou a Autoridade Marítima.



Segundo um comunicado da Autoridade Marítima, "os tripulantes foram localizados em segurança numa zona de difícil acesso junto ao local onde a embarcação encalhou".



O tripulante com mais necessidades de cuidados médicos foi resgatado por via marítima até o cais do Ponto Moniz, onde uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz o aguardava.



Os restantes tripulantes, diz o comunicado, "deslocaram-se por terra até ao Miradouro da Ponta do Calhau".



Embarcações salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal e do SANAS - Associação Madeirense para o Socorro no Mar participaram na operação de resgate, bem como o Serviço Regional de Proteção Civil e o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal.



O alerta foi dado às 04:17 horas.