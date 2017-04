Capitão arguido é condecorado

Os militares "condicionais" carecem de confirmação dos resultados de provas físicas a realizar imediatamente antes do início do curso. Nenhum dos formadores do curso 127 transita para o atual.A formação dos Comandos vai iniciar-se quando os deputados do PS e do PSD ponderam discutir o regresso do Serviço Militar Obrigatório.