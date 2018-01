Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitão do FC Porto agride GNR em jogo de juniores

Confronto começou no acesso ao túnel após final do jogo.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

João Lameira, jogador de 18 anos do FC Porto, agrediu, com um pontapé, um militar da GNR, durante uma batalha campal que se gerou este sábado no final do Cesarense - FC Porto (3-1), para o Nacional de Juniores A.



Após a confusão envolvendo jogadores, técnicos e adeptos, a GNR expulsava do relvado, à bastonada, um adepto que será próximo do capitão - e internacional jovem - portista.



Este atingiu de forma violenta o militar. Foi identificado.



O GNR ficou ferido, mas não precisou de ir ao hospital.



O FC Porto diz apenas que tudo foi iniciado por um atleta da equipa de Cesar (Oliveira de Azeméis).