Capotamento condiciona trânsito no IC17

No local estiveram cinco bombeiros da corporação, apoiados por dois veículos.

O capotamento de um veículo no IC17, na tarde desta segunda-feira, no sentido Algés-A1, fez um ferido ligeiro.A vítima foi transportada para o Hospital de S. José, em Lisboa, disse aofonte dos Bombeiros Voluntários de Camarate.O acidente levou ao corte da via direita o que está a condicionar o trânsito.