Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capotamento fere sete utentes em Santo Tirso

Funcionários de instituição ajudaram vítimas a sair da viatura.

Por Nelson Rodrigues | 09:54

Os sete utentes da instituição de apoio a cidadãos com deficiência Sol Nascente, em Monte Córdova, Santo Tirso, seguiam para as piscinas da cidade, na manhã de ontem, quando ocorreu o acidente.



Por razões que ainda não são claras, a condutora perdeu o controlo da carrinha, que se despistou e capotou, mesmo à saída da casa de acolhimento.



"Veio a correr contar o que tinha acontecido. Foram os funcionários que ajudaram a retirar os sete utentes, todos com deficiência mental, do interior da viatura", disse Lurdes Ribeiro, presidente da instituição.



Dos sete feridos, apenas quatro foram hospitalizados. Três foram levados ao hospital de Famalicão e um para o S. João, Porto.



A carrinha envolvida no despiste tinha ido à revisão na semana passada.