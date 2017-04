Caravana com casal e filhos tomba

O que achou desta notícia?







Uma família da zona de Alenquer dirigia-se de autocaravana para o Algarve quando esta quinta-feira, pela hora do almoço, a viagem foi interrompida por um despiste. A viatura tombou na EN10, na zona da Marateca, em Palmela.O casal e os dois filhos – um bebé de um ano e um menino de 7 – foram assistidos no local pelos bombeiros de Águas de Moura e de Canha. As vítimas recusaram, contudo, ir ao hospital.A GNR tomou conta da ocorrência no local.