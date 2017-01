Cardigos absolvido de abusos sexuais

O tribunal fundamentou-se ainda nas provas periciais que concluíram não existir evidências físicas de abusos sexuais.



É ainda explicado no acórdão da Relação que a criança "não prestou quaisquer declarações quanto aos imputados abusos junto dos técnicos do Instituto Nacional de Medicina Legal". Já quanto à inquirição para memória futura, esta não foi conclusiva e são feitas críticas à forma como a juíza de instrução ouviu o menor: "Não terá obedecido aos melhores ensinamentos da psicologia do testemunho aplicada aos menores".O tribunal fundamentou-se ainda nas provas periciais que concluíram não existir evidências físicas de abusos sexuais.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a absolvição de Frederico Cardigos, ex-diretor dos Assuntos do Mar do Governo dos Açores, que foi julgado por seis crimes de abusos sexuais sobre uma criança sua familiar."Não encontramos na linha de raciocínio trilhada pelo tribunal recorrido qualquer motivo de reparo", escrevem os desembargadores, em resposta aos recursos do Ministério Público e da assistente, mãe do menor, que foram indeferidos.Ao confirmarem o acórdão da primeira instância, que absolveu o ex-governante em maio do ano passado, os juízes sublinham que a decisão "não merece censura", falando num quadro "duvidoso" no âmbito de um conflito familiar. Desvalorizaram as declarações da mãe do menor e do pedopsiquiatra da criança, lembrando que estavam perante um profissional "exclusivamente" ligado à progenitora. "A credibilidade que a testemunha conferiu ao relato de um facto que se concluiu não ter existido coloca em crise o juízo de credibilidade que a mesma testemunha conferiu aos demais relatos relativos aos alegados abusos sexuais", escrevem os desembargadores.