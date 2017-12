Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardinali morto a tiro em ajuste de contas na Covilhã

Milton, ex-trabalhador de circo e emigrante na Suíça, abatido a tiro dentro do carro.

Por Alexandre Salgueiro | 01:30

Um tiroteio num bairro social dos arredores da cidade da Covilhã resultou ontem na morte de um homem de 25 anos. Milton Cardinali, que já trabalhou no circo, circulava de carro na Urbanização da Alâmpada, na freguesia de Boidobra, quando foi atingido por, pelo menos, um tiro de caçadeira na cabeça e no pescoço.



O homicida, outro jovem de 22 anos, que tinha uma desavença com a vítima, fugiu do local do crime, mas entregou-se poucas horas depois no posto da GNR da Covilhã. Ao final da tarde já estava sob custódia da Polícia Judiciária e a ser interrogado.



"Estava a almoçar e ouvi disparos. Vim à janela e já só vi o carro da vítima a descer a rua desgovernado e a embater numa fila de viaturas estacionadas", contou ao Correio da Manhã um vizinho que assistiu à parte final do incidente, mas que não viu o atirador.



Milton Cardinali, que emigrou para a Suíça há dois anos, encontrava-se a passar as férias de Natal, na Covilhã, em casa da família. Tinha programado regressar ao trabalho no país helvético logo a seguir ao Ano Novo.



Vários familiares da vítima, incluindo a mãe e a mulher, acorreram ao local segundos depois do crime. Em choque, furaram o perímetro de segurança da GNR. Foram os militares que prestaram o primeiro apoio psicológico, acalmando as familiares e afastando-as do local do crime.

Dezenas de moradores da Urbanização da Alâmpada concentraram-se na rua do Operário Têxtil, mas poucos se mostraram disponíveis para dar informações por receio de represálias. Ainda assim contaram ao CM que o homicídio estará relacionado com uma quezília familiar antiga e que se terá agravado há cerca de meio ano, quando Milton intercedeu pelos sogros numa discussão com o homicida.



Família em choque

A mãe de Milton Cardinali, tal como a mulher, Priscila Gaspar, permaneceu no local do crime até à retirada do corpo pelos bombeiros, que depois o transportaram para o Gabinete de Medicina Legal da Covilhã. A autópsia deverá ser realizada na próxima terça-feira.



Meios de socorro

A Proteção Civil mobilizou duas ambulâncias do INEM e 10 elementos. Alguns dos paramédicos prestaram apoio aos familiares da vítima no local. Uma dezena de militares da GNR definiu o perímetro de segurança até ao final das perícias da PJ.



Bairro problemático é visitado várias vezes pela GNR

A Urbanização da Alâmpada, um bairro social na freguesia da Boidobra, tem sido palco, nos últimos anos, de várias intervenções da GNR. A situação mais grave ocorreu em agosto de 2013, quando uma desavença entre duas famílias terminou com um tiroteio e duas pessoas feridas. Desse confronto, várias "balas perdidas" provocaram danos materiais em casas de pessoas que não estavam envolvidas na discussão. Desde então, a GNR intensificou a sua ação no bairro.



Abandonou o circo e foi trabalhar para a agricultura na Suíça

Milton Cardinali nasceu no seio da conhecida família ligada ao circo. Ele próprio trabalhou num dos circos do clã. Há cerca de cinco anos decidiu abandonar o negócio da família e, há dois, emigrou para a Suíça com a mulher, Priscila Gaspar, que se encontrava com ele na Covilhã a passar a quadra natalícia. O casal, com três filhos menores, trabalhava numa empresa agrícola naquele país.