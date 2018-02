Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardiologia ganha nova unidade de 2,5 milhões de euros em Guimarães

Trabalhos arrancaram em junho do ano passado e já se encontram em fase de conclusão.

Por Liliana Rodrigues | 09:46

Até ao próximo verão, deve abrir portas a Unidade de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular do Serviço de Cardiologia do Hospital Senhora da Oliveira, na cidade de Guimarães. A nova unidade custou 2,5 milhões de euros e vai permitir o diagnóstico e tratamento de patologias que até até agora obrigavam os utentes a serem acompanhados noutras unidades hospitalares.



O projeto envolveu a Liga dos Amigos do Serviço de Cardiologia e o Conselho de Administração do Hospital, tendo sido apresentado em 2015. A causa foi apadrinhada pela sociedade civil de Guimarães e pela Câmara Municipal, permitindo reunir os meios necessários para ser concretizado.



As obras desta nova unidade - com uma área superior a 500 metros quadrados - arrancaram em junho do ano passado e estão em fase de conclusão. "Esta é mais uma etapa do nosso sonho de renovar, modernizar e dotar o serviço de todas as vertentes da cardiologia, oferecendo aos nossos pacientes uma cardiologia de excelência", considera o diretor do Serviço de Cardiologia do hospital de Guimarães, António Lourenço. O serviço já conta com 26 anos de existência.



Já em 2015, a Cardiologia iniciou este projeto de modernização com a Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos e o Internamento. As alas encontram-se agora completamente renovadas.



"Temos um serviço completamente adaptado aos tempos atuais, com um espaço apelativo, funcional, equipado com o que existe de melhor e que oferece excelentes condições aos nossos utentes e profissionais", afirmou ainda António Lourenço.