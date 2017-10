Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carjacking na Cova da Moura

Quatro homens armados retiraram os ocupantes do interior do carro.

Por J.T. | 09:58

Um jovem condutor, que seguia ao volante de um carro emprestado, foi vítima de um roubo por carjacking quando largava três amigas na rua 8 de Dezembro, na Amadora.



Quatro homens armados retiraram os ocupantes do interior do carro. Entraram depois na viatura e fugiram, levando ainda o telemóvel do condutor. A PJ investiga este roubo.



O crime teve lugar às 06h30 de ontem, numa das ruas de entrada no bairro Cova da Moura.



A vítima tinha dado boleia às amigas desde o Bairro Alto. Foi ao chegar ao destino que se deu o roubo violento.



Nenhuma das vítimas ficou ferida.