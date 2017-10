Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Jaime: “Costa produziu lei para aniquilar bombeiros”

Presidente da Associação de Comandos dos Bombeiros acusa primeiro-ministro de “querer privilegiar a GNR”.

Por Miguel Curado | 08:41

Carlos Jaime preside à Associação de Comandos dos Bombeiros Portugueses, que reúne 90 comandantes de todo o País. Justifica a tragédia nos incêndios florestais com a falta de um comando autónomo dos bombeiros. E vai mais longe: o primeiro-ministro, António Costa, quando era ministro da Administração Interna em 2007, criou uma lei de Proteção Civil que pretendeu "aniquilar os bombeiros".



CM – O que tem de acontecer em 2018 para a época de fogos correr melhor?

Carlos Jaime – A reforma da lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). Os bombeiros devem ter um comando autónomo. António Costa produziu a atual lei de Proteção Civil, quando estava na Administração Interna, para aniquilar os bombeiros e privilegiar outras entidades como a GNR. A lei de financiamento atual também tem de ser alterada, já que pelo menos 210 corporações perderam dinheiro. Defendemos a extinção dos atuais 18 comandos distritais, e a criação de cinco regiões de comando de bombeiros.



- Os meios no terreno estiveram dispostos corretamente?

– Quando existem avisos meteorológicos, o pré-posicionamento dos bombeiros não pode esperar pelos fogos. A nossa associação defende que durante todo o ano, os mais de 300 homens do GIPS da GNR devem ser divididos para patrulhar as matas e o respetivo equipamento deve ser doado às corporações do interior.



- O que esteve na origem das 113 mortes nos fogos?

– Os meios aéreos e terrestres foram escassos. Além disso, importa ver porque as viaturas que estavam a combater os fogos foram retiradas das aldeias , para ir combater frentes de fogo a chegar a estradas. A guarda florestal nunca devia ter sido extinta, e as corporações do interior devem ser reforçadas com homens e viaturas. Os ‘Canarinhos’, em vez de estarem acantonados em Portalegre, devem ser divididos pelo País durante o ano. Além disso, somos contra a saída de Jorge Gomes (ex-secretário de Estado) do Governo. As ideias dele sempre mereceram o nosso acordo.