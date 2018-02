Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carnaval deixa oito mortos nas estradas

Homem perde a vida em acidente, elevando para três as mortes neste concelho em pouco mais de 12 horas.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 01:30

Oito pessoas morreram nas estradas portuguesas (sete na área de responsabilidade da GNR e outra em zonas patrulhadas pela PSP) desde o início da operação Carnaval, na sexta-feira. Os números, ainda provisórios, mostram um brutal aumento face ao ano passado. No mesmo período de 2017 não foi registada qualquer morte.



Depois de um fim de semana particularmente trágico, já ontem, um homem com cerca de 40 anos perdeu a vida na EN118, entre Alcochete e Samora Correia. O acidente ocorreu pelas 05h00. O automóvel conduzido pela vítima entrou em despiste e acabou por embater frontalmente contra um camião. O homem ficou encarcerado e à chegada do socorro já não tinha sinais vitais. O condutor do pesado ficou em estado de choque e foi assistido no local. Devido à violência do embate, a EN118 esteve cortada duas horas.



Em Palmela, registou-se mais uma vítima mortal ontem de manhã, a terceira no concelho em pouco mais de 12 horas. Um homem de 63 anos morreu quando conduzia a viatura particular em direção ao trabalho, na estrada que liga Palmela à Quinta do Anjo. O acidente ocorreu pelas 07h50 e, ao que tudo indica, o condutor, que sofria de diversos problemas de saúde e fazia tratamentos de hemodiálise, terá sido acometido por um problema cardíaco.



A viatura saiu da estrada e despistou-se. Os Bombeiros de Palmela e a GNR, num total de 11 homens e cinco viaturas, acorreram ao local. O óbito foi declarado pelos médicos.



De acordo com a GNR, entre sexta-feira e domingo registaram-se 646 acidentes (mais 175 do que na operação Carnaval de 2017), nove feridos graves (semelhante ao ano passado) e 203 feridos ligeiros (mais 59). A GNR e a PSP vão manter hoje uma vigilância especial nos acessos aos locais mais procurados para festejar o Carnaval.



PORMENORES

Mais de um morto por dia

Entre 1 de janeiro e 7 de fevereiro, 52 pessoas perderam a vida em acidentes, uma média de 1,3 mortes por dia desde o início do ano, de acordo com dados da ANSR, que ainda não contemplam as oito mortes da operação Carnaval nem as pessoas que morreram já no hospital.



Açucena Veloso cremada

Decorrem hoje em Lisboa as cerimónias fúnebres de Açucena Veloso, a ‘peixeira dos chefs’, que perdeu a vida num despiste no Seixal, no domingo. A missa de corpo presente tem lugar às 16h00 no cemitério do Alto de São João, onde será cremada.